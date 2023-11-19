19 ноября, 09:19

Возобновление движения по Арабатской стрелке ожидается к вечеру 19 ноября

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рекомендовал водителям учитывать реальные возможности своих машин при планировании поездок

ГЕНИЧЕСК, 19 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта по Арабатской стрелке будет возможно после улучшения погоды, которое ожидается к вечеру воскресенья, сообщает в своем Telegram-канале администрация Херсонской области.

"В связи с крупными переливами воды до 50 см ГИБДД ГУ МВД России по Херсонской области приняло решение временно закрыть проезд из Геническа в сторону населенного пункта Геническая горка. Улучшение погодных условий ожидается к вечеру 19 ноября. После отхода воды станет возможным возобновление движения автотранспорта", - написано в сообщении.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в своем Telegram-канале, что водителям следует учитывать реальные возможности своих машин при планировании поездок через Арабатскую стрелку.

Как передает корреспондент ТАСС, в Геническе шквалистый ветер, из-за погоды фиксируются перебои с электричеством. 

Теги:
РоссияХерсонская область
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