19 ноября, 09:44

МЧС предупредило об усилении ветра в Ингушетии до 37 м/с

Жителям, в частности, рекомендовали не сжигать мусор и траву при уборке улиц и на своих участках

ТАСС, 19 ноября. Главное управление МЧС по Ингушетии предупредило об усилении ветра в горных районах республики до 37 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"До конца суток 19 ноября, ночью и утром 20 ноября местами в горных районах Ингушетии ожидается сильный ветер южной четверти 35-37 м/с", - сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Ингушетии.

МЧС просит жителей не сжигать в такую погоду мусор и траву при уборке улиц и на своих участках. "Во время сильного ветра [следует] держаться подальше от легких металлических конструкций, не парковать машины под рекламными щитами и другими ненадежно прикрепленными конструкциями. Отправляясь в дорогу, учитывайте прогноз погоды, выезжая на автодорогу - соблюдайте скоростной режим и дистанцию", - добавили в ведомстве. 

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