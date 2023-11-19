19 ноября, 09:51

Собянин сообщил, что экоцентр "Яуза" в Москве за год посетили более 20 тыс. человек

По словам мэра города, в центре провели более 1,2 тыс. экскурсий, мастер-классов и настольных игр

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Свыше 1,2 тыс. различных мероприятий провели за год в экоцентре "Яуза" в Москве. С момента ее открытия площадку посетили свыше 20 тыс. человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Больше 20 тыс. человек посетили экоцентр "Яуза" за год работы. Мы открыли его прошлой осенью, создавая парк "Яуза". Сегодня здесь размещена уникальная экспозиция, которая в мультимедийном формате знакомит детей и взрослых с экологическими профессиями настоящего и будущего", - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр добавил, что также в центре проходят разные городские экологические мероприятия. За год здесь провели больше 1,2 тыс. экскурсий, мастер-классов и настольных игр, уточнил он.

"Школьники могут пройти профильные стажировки или принять участие в приключенческих экоквестах. Студентам будут полезны разнообразные тематические лекции", - считает Собянин. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичМосква
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