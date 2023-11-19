Глава РКК заявил, что каждый третий россиянин должен уметь оказать первую помощь

Как сообщил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук, чемпионат по оказанию первой помощи может стать международным

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российский Красный Крест (РКК) проводит обучение оказанию первой медицинской помощи и стремится к тому, чтобы каждый третий россиянин был способен помочь пострадавшему. Об этом заявил председатель РКК Павел Савчук по итогам чемпионата по оказанию первой помощи среди участников "Движения первых".

"Сегодня здесь на площадке только школьники, но мы в целом как Российский Красный Крест занимаемся развитием культуры оказания первой помощи во всех целевых аудиториях. У нас есть проекты для студентов и для взрослых <...>. Мы понимаем, что каждая целевая группа - это как кусочек этого пазла. Конечно, наша золотая мечта - чтобы каждый третий в стране был обучен навыкам оказания первой помощи, и тогда он сможет прийти на помощь человеку, которому стало плохо", - сказал Савчук.

Он отметил, что чемпионат по оказанию первой помощи может стать международным. Обсудить такую возможность, по его мнению, можно на Всемирном фестивале молодежи в 2024 году. "Это возможно, я этого не исключаю. Сейчас у нас будет Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в Сочи, и мне кажется, на площадке фестиваля эту тему можно обсудить, можем ее предложить. Если ребята сами заинтересуются, если им будет интересно посоревноваться в рамках этих направлений, то почему бы нам не провести такой чемпионат", - сказал Савчук.

В свою очередь председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров отметил, что в этом году в чемпионате по оказанию первой помощи приняли участие ребята из всех 89 регионов, обучено уже 500 тыс. человек. "В следующем году планируем миллион человек обучить навыкам оказания первой помощи, разрабатываем настольные игры, детские образовательные курсы, может быть, придем и ко всемирному чемпионату", - сказал Гуров.