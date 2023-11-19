Самолет Sunexpress вылетел из Парижа без 30 пассажиров и пилота

Представители авиакомпании пока не прокомментировали ситуацию, отмечает портал Airporthaber

СТАМБУЛ, 19 ноября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Sunexpress вылетел из Парижа в город Измир на западе Турции без 30 пассажиров и пилота. Об этом сообщил портал Airporthaber, специализирующийся на новостях авиации.

По его информации, инцидент произошел накануне в аэропорту Шарль-де-Голль. Рейс, вылет которого планировался на 17:00, был задержан на три часа, однако информация о стойке регистрации к 20:00 так и не появилась. Проверив в мобильном приложении состояние рейса, пассажиры увидели, что самолет уже улетел. "Попытки связаться с представителями перевозчика результатов не дали, на рейс в итоге не попали 30 пассажиров и пилот авиакомпании", - говорится в сообщении.

Рейс прибыл в Измир. Представители Sunexpress пока не прокомментировали ситуацию, отмечает Airporthaber.