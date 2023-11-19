В Сочи составили карту зимних пляжей

Как уточнил глава города Алексей Копайгородский, всего оборудовали 36 пляжных территорий для активного отдыха и климатолечения

КРАСНОДАР, 19 ноября. /ТАСС/. В Сочи создали карту зимних пляжей, в которую входят 36 оборудованных объектов, написал в своем Telegram-канале глава города-курорта Алексей Копайгородский.

"В этом сезоне оборудовано 36 пляжных территорий для активного отдыха и климатолечения. Они в свободном доступе на набережных во всех внутригородских районах. Благоустроены для отдыха и пляжные территории санаториев. Составили карту зимних пляжей Сочи, в благоприятную погоду приглашаем наших жителей и гостей курорта к морю", - написал Копайгородский.

По его словам, Сочи принял на отдых около 145 тыс. гостей. Пользователи предлагают туристам разнообразную программу - развлекательную и спортивную, в меню ресторанов и кафе на побережье местный ассортимент.

В 2020 году в крае внедрили практику обустройства зимних пляжей - это зоны отдыха с лавочками, беседками, деревянными настилами, где можно комфортно проводить время в хорошую погоду. Всего в Краснодарском крае в 2023 году открыты около 70 зимних пляжей.