В Алтайском крае планируют создать более 70 объектов здравоохранения

По словам главы региона Виктора Томенко, за последние пять лет на реализацию нацпроектов в крае направили почти 100 млрд рублей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Более 70 объектов здравоохранения в ближайшие годы создадут в Алтайском крае по национальным проектам. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко во время дня региона на выставке-форуме "Россия" в Москве.

"Национальные проекты помогают нам делать доступной медицинскую помощь, создаются небольшие и крупные объекты здравоохранения. А вообще в ближайшие годы по национальным проектам в Алтайском крае будет создано еще почти 70 объектов здравоохранения", - сказал Томенко.

Он отметил, что за последние пять лет на реализацию национальных проектов в Алтайском крае направили почти 100 млрд рублей. По его словам, проекты качественно влияют на развитие инфраструктуры, создание рабочих мест, благоустройство городов и сел, адресную поддержку жителей региона. По данным проекта бюджета на 2023 год, который размещен на сайте Министерства финансов Алтайского края, на реализацию нацпроектов в 2023 году направили 19 млрд рублей.

Томенко добавил, что самым народным среди нацпроектов стал проект "Жилье и городская среда", в рамках которого в порядок привели около 1,2 тыс. объектов. В их числе парки, набережные, пешеходные зоны. По данным, опубликованным на сайте регионального правительства, до конца 2023 года в крае должны благоустроить в общей сложности 175 объектов в 42 муниципальных образованиях. Всего за шесть лет благоустроено более 1,6 тыс. объектов в 53 муниципалитетах - это больше 1,3 тыс. дворов и более 269 общественных территорий.

Обновление общественных пространств в Алтайском крае, в том числе туристических, отметила и гендиректор дирекции выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова. "Алтайский край я считаю своей родиной. Я много лет прожила там, закончила Бийский лицей Алтайского края. Сейчас по-прежнему там бываю. Что меня, конечно, поразило, я много лет назад ходила в походы в Солонешное, до него еще можно было доехать, а вот уже после Солонешного, до Денисовой пещеры лучше пешком, тяжело было очень. Сейчас прекрасная дорога и туда, в сторону Солонешного, и дальше, и сам Чуйский тракт. Это, конечно, поражает", - сказала Виртуозова.

Село Солонешное расположено Солонешенском районе. Район посещают туристы из-за большого количества живописных озер, минеральных источников, водопадов. Там, недалеко от границы с Республикой Алтай, есть заказник краевого значения "Каскад водопадов на реке Шинок", на территории которого учтено восемь водопадов, в том числе и самый большой водопад в Алтайском крае - "Жираф" (72 м).

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.