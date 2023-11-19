Патриарх Кирилл призвал верующих молиться перед Годеновским крестом о России

Это необходимо, чтобы получать силы идти по жизни "благодатным, мирным и спасительным путем", отметил предстоятель Русской православной церкви

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литургию в храме Христа Спасителя, куда накануне была доставлена освященная точная копия древнего Годеновского креста. В своей проповеди он отметил особую важность молитвы перед святынями в трудные времена отечественной истории.

"Особой святыней для всех нас является Годеновский крест, пребывающий по милости Божией в центре Москвы, в центре нашего русского государства. <...> Всегда в трудные моменты истории народ наш прибегал к молитве перед святынями. Что означают кремлевские соборы? Концентрацию святынь, мощей, к которым приходили и цари, и великие князья, и народ и особенно - в тяжелые моменты истории", - сказал патриарх.

По его словам, верующие молились перед святынями, потому что имели непоколебимую веру в то, что это поможет преодолеть "грех, неправду и какое-то опасное развитие жизни, могущее нанести духовный или физический урон" людям и всему Отечеству.

Предстоятель Русской православной церкви призвал и сейчас, когда, по его словам, многие силы "ополчишася [ополчились] на Русь Святую", усердно молиться перед Годеновским крестом "о народе, церкви, властях и воинстве", чтобы получать силы идти по жизни "благодатным, мирным и спасительным путем".

Председатель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата епископ Луховицкий Евфимий в субботу сообщил ТАСС, что многодневный общероссийский крестный ход, посвященный 600-летию явления Годеновского креста на Сахотском болоте, завершился в храме Христа Спасителя в Москве, куда доставили точную копию святыни. Крестный ход стартовал в Мурманске 3 сентября и прошел через порядка 30 городов России и Белоруссии. Акция была организована по благословению патриарха Кирилла.

Годеновский крест представляет собой резное расписанное изображение Иисуса Христа в человеческий рост, выполненное в византийском стиле. Согласно церковному преданию, крест явился пастухам на Сахотском болоте (территория нынешней Ивановской области) 11 июня 1423 года. Это было знамением построить на том месте храм, что вскоре было исполнено. Считается, что крест был чудесным образом перенесен с византийской земли на русскую незадолго до крушения православной Византии. Святыня уцелела при пожаре в церкви в XV веке и выдержала гонения в советское время. Сейчас крест отреставрирован и находится в храме Иоанна Златоуста в Годенове.