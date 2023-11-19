Львова-Белова сообщила о возвращении Богдана Ермохина на Украину

Подросток из Мариуполя по своему желанию воссоединится с двоюродной сестрой

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Подросток из Мариуполя Богдан Ермохин, который был взят под опеку российской семьей, по своему желанию воссоединится с двоюродной сестрой на Украине. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Ранее она опровергла информацию о том, что подростка пытаются призвать на службу в российскую армию. Она также рассказала, что в прошлом году его в Мариуполе обнаружили российские военные и устроили с его согласия под опеку в семью. В октябре 2022 года он вступил в гражданство РФ по личному заявлению.

"Знаю, что за его судьбой следят многие. Вчера вечером Богдан вместе с доверенными лицами улетел в Минск, где встретился со своей двоюродной сестрой. Скоро они будут на Украине. Воссоединиться с родственницей захотел сам подросток", - написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, для безопасного пересечения границ и воссоединения семьи аппарат детского омбудсмена последовательно взаимодействовал с украинской стороной. "Детали прорабатывали вместе с моей коллегой - уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Сотрудники наших аппаратов сопровождали Богдана из России в Белоруссию. Традиционно помогли Международный комитет Красного Креста, Государственный пограничный комитет Республики Беларусь", - написала она.