19 ноября, 10:16

Львова-Белова сообщила о возвращении Богдана Ермохина на Украину

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Софья Сандурская/ ТАСС
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
© Софья Сандурская/ ТАСС

Подросток из Мариуполя по своему желанию воссоединится с двоюродной сестрой

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Подросток из Мариуполя Богдан Ермохин, который был взят под опеку российской семьей, по своему желанию воссоединится с двоюродной сестрой на Украине. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

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Ранее она опровергла информацию о том, что подростка пытаются призвать на службу в российскую армию. Она также рассказала, что в прошлом году его в Мариуполе обнаружили российские военные и устроили с его согласия под опеку в семью. В октябре 2022 года он вступил в гражданство РФ по личному заявлению.

"Знаю, что за его судьбой следят многие. Вчера вечером Богдан вместе с доверенными лицами улетел в Минск, где встретился со своей двоюродной сестрой. Скоро они будут на Украине. Воссоединиться с родственницей захотел сам подросток", - написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, для безопасного пересечения границ и воссоединения семьи аппарат детского омбудсмена последовательно взаимодействовал с украинской стороной. "Детали прорабатывали вместе с моей коллегой - уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Сотрудники наших аппаратов сопровождали Богдана из России в Белоруссию. Традиционно помогли Международный комитет Красного Креста, Государственный пограничный комитет Республики Беларусь", - написала она. 

Теги:
УкраинаРоссияЛьвова-Белова, Мария Алексеевна
© Информационное агентство ТАСС
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