В Воронеже в 2024 году планируют установить чугунную беседку с часами

Ее высота составит 7 м

ТАСС, 19 ноября. Чугунный арт-объект Михайловские часы - беседка с часами высотой более 7 м и шириной около 2 м - появится в Воронеже на проспекте Революции. Работы завершатся в 2024 году, сообщил в Telegram-канале мэр Вадим Кстенин.

"Высота беседки со шпилем будет чуть более 7 м, а ширина - около 2 м. Планируем, что в следующем году она появится в районе дома №47 на проспекте Революции", - написал он.

В конце XIX века беседка располагалась у часового магазина купца Николая Михайлова. Он установил ее за свои средства примерно в том же месте, где сейчас решено воссоздать исторический объект.

"Современная беседка - это подарок городу от представителей бизнеса", - добавил Кстенин, отметив, что на этот раз "арт-объект будет не деревянным, а более долговечным - чугунным".

Архитектор Владимир Чесноков подготовил подробные эскизы нового интересного строения, уже создана его трехмерная модель.

"Заниматься проспектом Революции продолжим и после завершения основных работ по благоустройству, которые мы выполняли при поддержке губернатора Александра Гусева и областного правительства", - добавил мэр.