Блогеры Чекалины полностью погасили долг перед государством

Они выплатили налоговой инспекции 500 млн рублей, рассказал адвокат Константин Третьяков

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж выплатили налоговой инспекции 500 млн рублей, чем полностью погасили задолженность перед государством. Об этом ТАСС рассказал их адвокат Константин Третьяков.

"Чекалины безоговорочно исполнили свое публичное обещание и полностью погасили долг перед бюджетом с учетом доначислений пени и штрафа. Для этого они произвели доплату в размере 296 млн рублей (из ранее уплаченных 311 млн часть ушла на оплату текущих налогов). Всего по решению ФНС уплачено 500 млн [рублей], в эту сумму входят недоимка, пеня, штраф", - рассказал он.

По словам адвоката, выплата этой суммы стала возможной, так как следователь снял арест со счета Чекалиных. "После этого мы сразу же заполнили и передали в банк платежное поручение на доплату оставшейся суммы", - сказал Третьяков.

В конце сентября 2023 года сообщалось, что он обратился в СК РФ с ходатайством о снятии ареста со счетов Чекалиных. В июле он обращался в Савеловский суд Москвы с просьбой снять арест со счетов его доверителей, но суд ему отказал в этом.

Столичные следователи расследуют уголовное дело в отношении супругов Чекалиных, обвиняемых в легализации денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, и в уклонении от уплаты налогов и пособничестве ему. Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей в год, получив доход от оказания услуг по реализации фитнес-марафонов в существенно большем размере, не желая переходить на общую систему налогообложения, привлекала в качестве пособников супруга и других людей. Было организовано поступление доходов от деятельности Чекалиной на расчетные счета, открытые на фирмы других людей, чем она осуществила незаконное дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн рублей. Также Чекалины в период с 14 по 16 апреля 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали деньги, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.

Савеловский суд Москвы в середине марта избрал супругам Чекалиным, обвиняемым в отмывании 130 млн рублей, меру пресечения в виде запрета определенных действий. Суд запретил им пользоваться интернетом, общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи.