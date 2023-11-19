19 ноября, 10:23,
обновлено 19 ноября, 10:47

Блогеры Чекалины полностью погасили долг перед государством

Валерия Чекалина (Лерчек). Максим Григорьев/ ТАСС
Валерия Чекалина (Лерчек)
© Максим Григорьев/ ТАСС

Они выплатили налоговой инспекции 500 млн рублей, рассказал адвокат Константин Третьяков

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж выплатили налоговой инспекции 500 млн рублей, чем полностью погасили задолженность перед государством. Об этом ТАСС рассказал их адвокат Константин Третьяков.

Читайте также
ФНС оштрафовала Валерию Чекалину на 124 млн рублей за неуплату налоговДело блогеров Чекалиных из-за размера ущерба передали в центральный аппарат СК РФ

"Чекалины безоговорочно исполнили свое публичное обещание и полностью погасили долг перед бюджетом с учетом доначислений пени и штрафа. Для этого они произвели доплату в размере 296 млн рублей (из ранее уплаченных 311 млн часть ушла на оплату текущих налогов). Всего по решению ФНС уплачено 500 млн [рублей], в эту сумму входят недоимка, пеня, штраф", - рассказал он.

По словам адвоката, выплата этой суммы стала возможной, так как следователь снял арест со счета Чекалиных. "После этого мы сразу же заполнили и передали в банк платежное поручение на доплату оставшейся суммы", - сказал Третьяков.

В конце сентября 2023 года сообщалось, что он обратился в СК РФ с ходатайством о снятии ареста со счетов Чекалиных. В июле он обращался в Савеловский суд Москвы с просьбой снять арест со счетов его доверителей, но суд ему отказал в этом.

Столичные следователи расследуют уголовное дело в отношении супругов Чекалиных, обвиняемых в легализации денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, и в уклонении от уплаты налогов и пособничестве ему. Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей в год, получив доход от оказания услуг по реализации фитнес-марафонов в существенно большем размере, не желая переходить на общую систему налогообложения, привлекала в качестве пособников супруга и других людей. Было организовано поступление доходов от деятельности Чекалиной на расчетные счета, открытые на фирмы других людей, чем она осуществила незаконное дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн рублей. Также Чекалины в период с 14 по 16 апреля 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали деньги, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.

Савеловский суд Москвы в середине марта избрал супругам Чекалиным, обвиняемым в отмывании 130 млн рублей, меру пресечения в виде запрета определенных действий. Суд запретил им пользоваться интернетом, общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация