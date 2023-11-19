19 ноября, 10:35

В Волгограде отмечают годовщину начала контрнаступления под Сталинградом

В регионе планируют провести митинги, концерты, тематические выставки и экскурсии

ВОЛГОГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Памятные мероприятия к годовщине начала контрнаступления под Сталинградом проходят в городе-герое Волгограде и Волгоградской области, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"В 81-ю годовщину начала контрнаступления под Сталинградом губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров возложил венок к Вечному огню в Зале воинской славы [на Мамаевом кургане], россыпь цветов - к могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова, к малой братской могиле и могиле Неизвестного солдата", - говорится в сообщении.

Патриотические акции проходят на территории всего региона: запланированы митинги, концерты, тематические выставки и экскурсии. Кульминацией торжеств станут аудиовизуальная инсталляция "Свет Великой Победы" и фейерверк на Мамаевом кургане в Волгограде. Участие в мероприятиях принимают ветераны, молодежь, участники специальной военной операции, представители органов власти и общественных объединений.

Операция по окружению и уничтожению немецкой группировки под Сталинградом началась 19 ноября 1942 года, а уже 2 февраля 1943 года окруженная группировка противника численностью более 300 тыс. человек была полностью разгромлена. В плен взяли более 90 тыс. солдат и офицеров вермахта, в том числе командующего немецкой 6-й армией генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса со всем его штабом. 

Теги:
РоссияВолгоградская область
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