В Волгограде открыли дорогу имени фронтовика Евгения Рогова

Первыми по ней проехали ретроавтомобили и современная военная техника

ВОЛГОГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Дорогу имени защитника Сталинграда, фронтовика Евгения Рогова открыли в Волгограде в годовщину начала контрнаступления под Сталинградом. Об этом сообщает пресс-службе администрации Волгоградской области.

"В годовщину начала контрнаступления открыта дорога имени живой легенды - Евгения Федоровича Рогова. Благодаря новому участку северная и южная части города-героя соединены непрерывным маршрутом. Вместе с ветераном - почетным гражданином Волгограда и Волгоградской области дорожный знак "Движение открыто" перевернули губернатор Андрей Бочаров и глава города-героя Владимир Марченко", - говорится в сообщении.

Новый участок дороги стал продолжением улицы Электролесовской и построенной ранее дороги имени еще одного фронтовика - Максима Загорулько. Первыми по дороге проехали ретроавтомобили и современная военная техника отряда "Бессмертный Сталинград". Новая дорога соединила расположенные вдоль реки Волги шесть районов города-героя, что снизит нагрузку на Вторую Продольную магистраль города.

Евгений Федорович Рогов - защитник Сталинграда, фронтовик, участник боев за Украину, непосредственный участник обеспечения безопасности Ялтинской конференции государств антигитлеровской коалиции в 1945 году. В октябре Рогов, почетный гражданин Волгоградской области и почетный гражданин Волгограда, отметил 99-летие.