19 ноября, 10:54

В Костроме на год раньше срока открыли дорогу

Открытие трассы обеспечит дополнительный выход на федеральную автодорогу Кострома - Шарья - Киров - Пермь и дорогу на Буй

ТАСС, 19 ноября. Строительство дороги в Костроме завершили раньше срока на год, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В связи с ее высокой востребованностью для людей глава региона [Сергей Ситников] поручил предпринять все возможное, чтобы открыть движение на год раньше срока. Сегодня дорога открыта для движения", - говорится в сообщении.

Трасса соединила улицы Костромскую и Галичскую. Подрядчик оперативно выполнил работы, для прочности дорожной одежды применена армирующая георешетка. В пониженных местах обустроили три водопропускных трубы, смонтировали уличное освещение. "Это [открытие дороги] позволит перераспределить транспортные потоки, разгрузить основные улицы города и перекрестки улицы Юрия Смирнова с Галичской и проспектом Мира, обеспечит дополнительный выход на федеральную трассу Кострома - Шарья - Киров - Пермь и дорогу на Буй", - добавили в пресс-службе.

В 2024 году подрядчик завершит работы по укладке верхнего слоя асфальта и обустройству тротуаров. Зимой дорожники планируют обустроить новый железнодорожный переезд с автоматической светофорной сигнализацией. 

Теги:
РоссияКостромская область
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