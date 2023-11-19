Путину подарили разговорник по португальскому к саммиту G20 в Бразилии в 2024 году

Ожидается, что саммит пройдет будущей осенью

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Делового совета БРИКС Висенте Барриентос подарил президенту России Владимиру Путину разговорник по португальскому языку на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Об этом Барриентос заявил в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Я долго ждал эту встречу, ведущий не смог мне предоставить слово. В ближайшее время будет проведен саммит G20 в Бразилии, я подумал, что президенту России не помешает иметь разговорник по португальскому языку", - сказал он.

Ожидается, что саммит G20 в Бразилии пройдет будущей осенью, председательство в объединении переходит к этой стране с 1 декабря.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур прошел с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.