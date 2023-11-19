19 ноября, 11:37
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Путину подарили разговорник по португальскому к саммиту G20 в Бразилии в 2024 году

Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Ожидается, что саммит пройдет будущей осенью

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Делового совета БРИКС Висенте Барриентос подарил президенту России Владимиру Путину разговорник по португальскому языку на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Об этом Барриентос заявил в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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"Я долго ждал эту встречу, ведущий не смог мне предоставить слово. В ближайшее время будет проведен саммит G20 в Бразилии, я подумал, что президенту России не помешает иметь разговорник по португальскому языку", - сказал он.

Ожидается, что саммит G20 в Бразилии пройдет будущей осенью, председательство в объединении переходит к этой стране с 1 декабря.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур прошел с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичБразилияРоссияIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
© Информационное агентство ТАСС
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