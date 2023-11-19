Печать вьетнамского императора вернули из Франции на родину

Ее вес составляет почти 11 кг

ХАНОЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Золотая печать весом почти 11 кг, принадлежавшая последнему вьетнамскому императору Бао Даю и выставленная на торги во Франции аукционным домом Millon, вернулась на родину после более чем года переговоров. Об этом сообщило Вьетнамское информационное агентство со ссылкой на Министерство культуры, спорта и туризма.

По его данным, церемония передачи реликвии прошла в посольстве Вьетнама в Париже при участии министра культуры, спорта и туризма социалистической республики Нгуен Ван Хунга, посла Динь Тоан Тханга, главы постоянной миссии при ЮНЕСКО Ле Тхи Хонг Ван и директора департамента культурного наследия Ле Тхи Тху Хиен. Артефакт стоимостью более чем €6,1 млн, относящийся к периоду правления императора Минь Манга, выкупил председатель общества антикваров вьетнамской провинции Бакнинь Нгуен Тхе Хонг. Это стало возможным благодаря переговорам межведомственной делегации Вьетнама и Millon.

Печать весом 10,7 кг, украшенная изображением свернувшегося дракона, входит в коллекцию произведений искусства, принадлежащую потомкам последнего вьетнамского монарха Бао Дая. После смерти его жены Моник Бодо в 2021 году коллекция была передана наследникам.

Осенью 2022 года СМИ сообщили о планах Millon выставить реликвию на аукцион. В ходе экспертизы документов Национального архивного центра Вьетнама была подтверждена подлинность печати, отчеканенной в 1823 году. Об этом свидетельствуют записи в летописи и в протоколе передачи предмета французской колониальной администрацией главе государства - императору Бао Даю - 8 марта 1952 года. В 1953 году он перевез печать во Францию.