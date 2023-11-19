19 ноября, 14:28
Международная выставка-форум "Россия"

Алтайский край показал на выставке "Россия" робота для общения с историческими личностями

© Галина Полосокова/ ТАСС

Гости мероприятия смогут пообщаться с такими личностями, как Роберт Рождественский, Акинфий Демидов, Василий Шукшин

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Робот, оснащенный искусственным интеллектом (ИИ), представлен на стенде Алтайского края на выставке-форуме "Россия" в Москве. Благодаря этой разработке посетители ВДНХ смогут пообщаться с такими знаменитыми историческими личностями, как Роберт Рождественский, Акинфий Демидов, Василий Шукшин и другими, сообщил губернатор Виктор Томенко.

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"Здесь представлен робот с искусственным интеллектом, с помощью которого можно пообщаться с нашими знаменитыми личностями. Начиная от [Акинфия] Демидова, заканчивая всем известным Василием Макаровичем Шукшиным, Робертом Ивановичем Рождественским, нашим земляком, и многими другими", - сообщил он.

Как сообщили ТАСС разработчики, изобретение представляет собой вентилятор, на лопастях которого при вращении появляются портреты вышеупомянутых исторических личностей. Также гости выставки могут "загрузить" и свои изображения.

"Основная идея - это реализация искусственного интеллекта, который говорит ранее записанную речь. Каждый человек, отсканировавший QR-код, может перейти в телеграм-бот, загрузить свое фото. Затем на вентиляторе может появиться лицо этого человека, который расскажет об Алтайском крае ранее записанную речь", - отметил разработчик.

Гости стенда услышат истории о достопримечательностях Алтайского края, об агропромышленном комплексе, заслугах региона.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

  

Теги:
РоссияАлтайский крайМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
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