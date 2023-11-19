19 ноября, 15:01,
обновлено 19 ноября, 15:25
Палестино-израильский конфликт

Египет заявил о готовности принять первую группу детей из больницы "Аш-Шифа" в Газе

Как сообщили в египетском пресс-центре на контрольно-пропускном пункте "Рафах", сейчас их перевезли в одно из медицинских учреждений в палестинском анклаве недалеко от погранперехода по состоянию здоровья

РАФАХ /Египет/, 19 ноября. /ТАСС/. Египетская сторона полностью готова к приему первой группы детей из медицинского комплекса "Аш-Шифа", который находится под осадой израильских сил. Об этом сообщили ТАСС в египетском пресс-центре на контрольно-пропускном пункте "Рафах".

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По его данным, их были вынуждены провести в одну из больниц палестинского анклава недалеко от погранперехода по состоянию здоровья. Египетская сторона рассчитывает, что в ближайшее время они будут эвакуированы для лечения в арабскую республику. "Они все еще на другой стороне. Состояние нескольких пациентов было нестабильное, и в координации и под ответственностью ОНН они были переведены в одну из больниц в секторе Газа неподалеку от погранперехода", - заявили в пресс-центре.

Египетская сторона подчеркивает, что "со вчерашнего дня и по сей момент готова принять этих детей".

Ранее КПП пересекли 14 машин скорой помощи, но через некоторое время они вернулись пустыми. 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
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