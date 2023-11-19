В ДНР сообщили, что Якутия выполнила все запланированные на год работы в Кировском районе

Глава региона Денис Пушилин также отдельно поблагодарил врачей из республики, которые ведут прием пациентов на территории Центральной городской больницы

ДОНЕЦК, 19 ноября. /ТАСС/. Якутские специалисты закончили все запланированный на год работы по восстановлению города Кировское в ДНР, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

"На встрече с главой Республики Саха Айсеном Николаевым обсудили вклад Якутии в восстановление города Кировское. К этому времени уже полностью завершен объем, запланированный на этот год, всего шефами выполнены работы на 41 объекте", - написал он.

Были восстановлены системы ЖКХ и котельные, отремонтированы дороги, учебные и медицинские учреждения. Также специалисты из Якутии помогали восстанавливать уличное освещение, возили воду населению. В городе открыто отделение МФЦ, работает филиал Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. Также благоустроен парк "Победа", где в знак дружбы Якутией установлен национальный символ - сэргэ.

Пушилин отдельно поблагодарил врачей из Якутии, которые ведут прием пациентов на территории Центральной городской больницы.