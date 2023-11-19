19 ноября, 15:08

Победителем конкурса "Ученик года - 2023" стала участница из Тамбовской области

Финальный этап конкурса проходил с 16 ноября на базе Саратовской государственной юридической академии

САРАТОВ, 19 ноября. /ТАСС/. Победителем III всероссийского конкурса "Ученик года" стала участница из Тамбовской области Елизавета Родионова. Об этом объявили на церемонии закрытия конкурса, которая состоялась в Саратове.

Финальный этап конкурса проходил с 16 ноября на базе Саратовской государственной юридической академии (СГЮА). В нем приняли участие 150 человек из 41 региона России.

"Победителем, обладателем Гран-при III всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций "Ученик года - 2023" становится Елизавета Родионова, Тамбовская область", - объявил со сцены ведущий.

"Это очень неожиданно на самом деле. И хочу начать с цитаты Конфуция: "Выбрав цель, иди к ней всем сердцем". Так вот, дорогие участники, будьте собой на протяжении всей своей жизни, не будьте фальшивыми, не будьте какими-то искусственными и наигранными. Будьте теми, кем, вы считаете, нужно быть. Я думаю, если у вас есть цель, вы обязательно ее добьетесь", - выступила Елизавета Родионова с ответным словом.

Кроме того, были определены победители по семи номинациям конкурса. Победителем в номинации "Председатель совета обучающихся года" стала Яна Писклова из Самарской области, в номинации "Общественник года" - Никита Малахов из Челябинской области, в номинации "Творческая личность года" - Елизавета Дьяконова из Саратовской области, в номинации "Доброволец года" - Анастасия Колодько из Белгородской области, в номинации "Патриот года" - Артем Миранков из Курской области, в номинации "Спортсмен года" - Карина Марченко из Ярославской области, в номинации "Интеллект года" - Анна Алаторцева из Саратовской области.

"Я полностью разделяю мысли о том, что те, кто сегодня не уйдут со сцены со стелой, не проиграли. В этом моменте нельзя разочароваться и нельзя сдаваться. И самая главная победа вашей жизни - это победа не над вашими конкурентами, которые стоят на сцене, сидят за партой или находятся рядом. Самая главная победа в этой жизни - это победа над собой", - произнесла со сцены председатель Комитета молодежной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая.

Всероссийский конкурс "Ученик года" направлен на выявление, поддержку и продвижение наиболее активной молодежи. Впервые Российский союз молодежи провел конкурс в 2021 году в Ульяновской области. За два года финалы конкурсов объединили более 300 участников. 

Теги:
РоссияТамбовская область
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