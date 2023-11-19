19 ноября, 15:32

В Нигерии помиловали более 4 тыс. осужденных за неуплату штрафов

Это решение является первым шагом в рамках программы президента страны Болы Ахмеда Тинубу по адаптации мировых практик в области исправительных мер, в особенности тех, которые не подразумевают лишение свободы

ПРЕТОРИЯ, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Нигерии помиловали 4 068 заключенных, отбывавших наказание за неуплату штрафов, и начали выпускать их из тюрем. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Олубунми Тунджи-Оджо.

"Вчера мы [власти Нигерии] дали старт освобождению 4 068 из 80 804 заключенных 253 исправительных учреждений по всей стране, которые содержались под стражей из-за неспособности оплатить штрафы", - написал глава ведомства в соцсети X (ранее Twitter).

Это решение является первым шагом в рамках программы президента Нигерии Болы Ахмеда Тинубу по адаптации мировых практик в области исправительных мер, в особенности тех, которые не подразумевают лишение свободы.

Как поясняет Agence France-Presse, такая инициатива продиктована необходимостью снизить нагрузку на переполненные нигерийские тюрьмы. 

Теги:
НигерияТинубу, Бола
© Информационное агентство ТАСС
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