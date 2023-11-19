Египетская больница приготовила 30 инкубаторов для младенцев из медцентра "Аш-Шифа" в Газе

Как сообщил один из руководителей медицинского учреждения, расположенного в провинции Северный Синай, Ахмед Махди, ожидается приезд детей "сегодня-завтра"

ЭЛЬ-АРИШ /Египет/, 19 ноября. /ТАСС/. Египетская больница Эль-Ариша подготовила 30 инкубаторов для новорожденных из медицинского комплекса "Аш-Шифа" в Газе, который осаждают израильские силы. Об этом сообщил ТАСС один из руководителей медицинского учреждения, расположенного в провинции Северный Синай, Ахмед Махди.

"Готовы 30 инкубаторов, а также больничные койки для детей старшего возраста. Ожидаем их сегодня-завтра", - сказал Махди. По его словам, больница Эль-Ариша сможет принять "около 50% несовершеннолетних пациентов из "Аш-Шифы", которых планируют эвакуировать.

Махди рассказал, что "на данный момент в больнице проходит лечение 81 пациент из сектора Газа". Он добавил, что "все они пострадали в результате обстрелов, прибыли с ранениями разной степени тяжести, есть также случаи сильных ожогов". "В больнице работает команда психологов, потому что случаев психологических травм очень много", - отметил Махди.

По последним данным, Египет принял 231 пациента из сектора Газа с 21 октября, все они прибыли через контрольно-попускной пункт "Рафах".