На западе ФРГ прошла акция палестинцев и евреев за мир в Газе

В ней приняли участие около 2 тыс. человек

БЕРЛИН, 19 ноября. /ТАСС/. Около 2 тыс. человек собрала демонстрация в Дюссельдорфе (земля Северный Рейн - Вестфалия) в поддержку мира в секторе Газа. Как сообщает агентство DPA, демонстрация была заявлена организацией "Евреи и палестинцы за мир".

Манифестация прошла под лозунгом "Солидарность со всеми, кого затронула война Израиля и Палестины". Было заявлено участие 1 тыс. человек, по официальным данным полиции, пришло вдвое больше. Организаторы со своей стороны заявили, что число демонстрантов составило 3 тыс.

В субботу крупная пропалестинская демонстрация прошла в центре Берлина. На нее собрались 4 тыс. человек.

Ранее антиизраильские акции становились предметом критики. С 7 октября в Германии зарегистрировано более 3 тыс. правонарушений в связи с палестино-израильским конфликтом, большинство из них совершено на почве антисемитизма. В первую очередь речь идет о проявлении насилия, ксенофобии, нанесении имущественного ущерба, противодействии правоохранителям.

8 октября канцлер Олаф Шольц заявил о решении тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения на территории ФРГ.