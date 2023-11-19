Еще 117 эвакуированных из сектора Газа россиян вылетели в Москву

В пути их сопровождают медики и психологи МЧС РФ

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Спецборт МЧС РФ со 117 эвакуированными накануне из Газы россиянами вылетел из Каира в Москву, сообщает министерство.

"Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Самолет Ил-76 доставляет 117 соотечественников в Россию. В пути их сопровождают медики и психологи МЧС России", - сказали там.

С 12 ноября из сектора Газа эвакуированы более 550 россиян, включая 230 детей. В Москву четырьмя спецрейсами доставлены 408 человек. Как ранее сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию записались свыше 1 тыс. человек. В МЧС уточнили, что число желающих эвакуироваться из сектора Газа россиян постоянно увеличивается. Ведомство пообещало доставить на родину каждого из них.