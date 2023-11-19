Порядка шести белорусов отказались от эвакуации и остались в Газе

Сотрудник белорусского КГБ отметил, что все детали операции по эвакуации граждан раскрывать нельзя, но переговоры шли с разными странами, организациями и влиятельными кругами

МИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Порядка шести белорусов остаются в секторе Газа, которые не пожелали покинуть регион эвакуационным рейсом "Белавиа" по различным причинам. Об этом сообщил сотрудник КГБ в интервью, показанном в эфире телеканала ОНТ.

"Там осталось порядка шести белорусов, которые не изъявили желание выходить с территории сектора Газа по различным причинам <…>", - сказал он.

Сотрудник отметил, что все детали операции по эвакуации граждан раскрывать нельзя, но переговоры шли с разными странами, организациями и влиятельными кругами. По его словам, белорусской стороне помогали российские коллеги.

Ранее МИД Белоруссии сообщил, что белорусской стороной в контакте с коллегами из Израиля и Египта при содействии РФ и Катара организован выход граждан республики и членов их семей из Сектора Газа через КПП "Рафах" в Египет. Эвакуационный рейс "Белавиа" с гражданами Белоруссии и членами их семей приземлился 16 ноября в аэропорту Минска. Белорусский Красный Крест сообщал, что его представители встретили 41 человека, из них 19 несовершеннолетних.