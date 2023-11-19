19 ноября, 19:35

В Карелии организовывают палаточный городок для мигрантов на границе с Финляндией

Он расположен недалеко от международного пункта пропуска "Люття"

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 ноября. /ТАСС/. Пункты временного проживания для мигрантов разворачивают в приграничном с Финляндией карельском городе Костомукша, который расположен недалеко от международного пункта пропуска "Люття" (Вартиус). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкомитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

"Сейчас организовываются <...> [в Костомукше] пункты временного проживания. Беженцы, мигранты там у нас идут <...>. Сейчас Главное управление МЧС занимается этим по республике Карелия, они там все организовывают - палаточный городок с питанием, обогревом - там все должно быть <...> в порядке", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов, на месте проведения проверки документов создан пункт обогрева. "На сегодняшний день в месте проведения проверки документов развернут пункт обогрева людей. Все ответственные ведомства работают в полном взаимодействии. Ситуация находится под контролем", - написал он.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, задерживать и в дальнейшем принудительно выдворять планируют всех, кто прибыл в Карелию без наличия необходимых документов. С 15 ноября полиция уже задержала около 90 нелегалов. "За период с 15 по 19 ноября задержано около 90 человек. Решение в отношении части из них уже принято. Работа продолжается", - сказал источник.

Финляндия временно закрыла четыре контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией в ночь на 18 ноября. Самый южный пограничный переход на границе с РФ, который остается открытым, - это КПП "Вартиус", расположенный по соседству с международным пунктом пропуска "Люття" на территории Костомукшского городского округа Карелии. В воскресенье в соцсетях появились сообщения о том, что туда стали направляться иностранцы, желающие пересечь границу.

Ранее в МВД по Карелии рассказали, что 15 ноября в Лахденпохском районе задержали группу из 14 иностранцев, в том числе двух детей, у которых истек срок действия виз - документов на право пребывания в РФ. На них составили административные протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ за уклонение от своевременного выезда из страны. Нарушителям назначены наказания в виде штрафов с административным принудительным выдворением за пределы России. До исполнения решения суда они помещены в Центр временного содержания иностранных граждан, в отношении двух иностранных подростков вынесены решения о помещении в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Карелии. 

Теги:
ФинляндияРоссияКарелия
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