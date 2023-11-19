Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня за все время его президентства

Согласно результатам опроса, опубликованным телекомпанией NBC, 57% респондентов не одобряют работу американского лидера на этом посту

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Уровень поддержки президента США Джо Байдена упал до самого низкого для него показателя в 40%, поскольку значительное большинство населения не одобряет его действия в сфере внешней политики, в частности, подход к палестино-израильскому конфликту. Это следует из результатов социологического опроса, опубликованных телекомпанией NBC.

Согласно подсчетам, 57% респондентов не одобряют работу Байдена на посту американского лидера, что является рекордно высоким показателем с начала его президентства. Лишь 34% опрошенных поддерживают меры, принятые главой государства в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке. При этом среди его однопартийцев-демократов лишь 51% одобряет его политику в этом вопросе, которая заключается в оказании помощи Израилю. Около 70% демократов в возрастной группе от 18 до 34 лет не поддерживают действия Байдена в условиях ближневосточного конфликта. Согласно результатам опроса, политик, который будет добиваться переизбрания на высший государственный пост в ноябре следующего года, отстает по популярности от своего предшественника Дональда Трампа, являющегося фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев.

"Уровень президентства Джо Байдена находится на необычайно низкой отметке, и во многом это связано с тем, как американцы, особенно в коалиции Байдена, оценивают его внешнеполитические действия", - приводит NBC мнение поддерживающего Демократическую партию социолога Джеффа Хорвитта. По его словам, сложившаяся ситуация "ошеломляет ввиду того, какое влияние оказывает на Байдена" этот конфликт. При этом эксперт предупредил, что рейтинг главы государства, скорее всего, поднимется.

Опрос проводился среди 1 тыс. зарегистрированных американских избирателей в период с 10 по 14 ноября.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.