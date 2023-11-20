19 ноября, 21:32

Вильфанд заявил, что 2023 год станет самым теплым на Земле за всю историю наблюдений

Это связано с повышением концентрации газов, влияющих на парниковый эффект, и температуры в Тихом океане, пояснил научный руководитель Гидрометцентра России

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Нынешний год станет самым жарким во всем мире с начала метеонаблюдений. Это обусловлено одновременно антропогенным и природным факторами, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Расчеты таковы, что ноябрь, декабрь и весь нынешний год станут рекордно жаркими", - сообщил он, ссылаясь на данные Всемирной метеорологической организации.

По словам Вильфанда, это обусловлено двумя факторами: повышением концентрации газов, влияющих на парниковый эффект, и температуры в Тихом океане. "Был произведен анализ динамики малых газов, которые климатически активные, то есть определяют климат. Это окись углерода, закись азота и метан. Оказалось, что продолжается повышение их концентрации. <…> Это представляет собой огромную опасность в связи с сочетанием Эль-Ниньо (повышение температуры в экваториальной части Тихого океана, которое оказывает глобальное влияние на климат во всем мире - прим. ТАСС)", - пояснил он.

Метеоролог отметил, что с большой степенью вероятности Эль-Ниньо будет продолжаться весной 2024 года. "Это говорит о том, что следующий год тоже не будет "холодным", - сказал он. 

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Вильфанд, Роман Менделевич
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