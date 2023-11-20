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Палестино-израильский конфликт

Маск отверг обвинения в антисемитизме

Илон Маск. AP Photo/ Marcio Jose Sanchez
Илон Маск
© AP Photo/ Marcio Jose Sanchez

Владелец соцсети X отметил, что желает человечеству "только лучшего и процветающего будущего"

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск назвал выдвинутые против него обвинения в антисемитизме "фальшивыми историями".

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"На прошлой неделе в СМИ появились сотни фальшивых историй, в которых утверждалось, что я являюсь антисемитом. Нет ничего более далекого от истины", - написал он на своей странице в принадлежащей ему соцсети X (ранее Twitter). Маск добавил, что желает человечеству "только лучшего и процветающего будущего".

Ранее он прокомментировал публикацию одного из пользователей упомянутой соцсети, который написал, что "еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя". Бизнесмен согласился с этим утверждением.

Как поясняла газета The Washington Post, Маск ослабил ограничения, которые касались содержания сообщений, размещаемых в X. В частности, он сократил штат персонала, отвечавшего за модерацию контента, и расформировал команды, которые отслеживали появление "токсичной информации". Издание отмечает, что на этой неделе группа из 164 еврейских лидеров обвинила Маска в "распространении антисемитизма" и призвала крупных рекламодателей "прекратить финансирование X за счет рекламных расходов", а компании Apple и Google - удалить платформу из своих магазинов приложений. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраильМаск, Илон
© Информационное агентство ТАСС
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