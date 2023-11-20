Авиарейсы между Сахалином и Итурупом задержали из-за непогоды

В аэропорту информацию о количестве ожидающих пассажиров не уточнили

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Авиарейсы между Южно-Сахалинском и Курильском (остров Итуруп, Курилы, Сахалинская область) задержаны более чем на сутки из-за непогоды на Курильских островах, сообщили ТАСС в Сахалинском международном аэропорту.

"Задержка по метеоусловиям на Итурупе", - сказал собеседник агентства.

По данным табло, самолет до Курильска должен был вылететь из Южно-Сахалинска 19 ноября в 16:40 (08:40 мск). Рейс перенесли на 18:00 (10:00 мск) 20 ноября. Соответственно на такое же время задержали обратный рейс. Информация о количестве ожидающих пассажиров пока не уточняется.

На Итурупе сейчас идет дождь, ветер, плохая видимость, температура воздуха в утренние часы - плюс 6 градусов. В Южно-Сахалинске пасмурная погода, осадков нет, остальные рейсы выполняются по расписанию.