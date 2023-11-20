На юге Сахалина обвал сопки заблокировал автодорогу

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Обвал сопки произошел в Холмском районе на юге Сахалина, сообщили ТАСС в министерстве транспорта Сахалинской области.
"Обвал на участке трассы Холмск - Невельск, на расчистку отправлена спецтехника", - рассказал собеседник агентства.
По информации местных СМИ, сопка сползла рядом с селом Калинино. Грунт полностью перегородил проезжую часть. Объездного пути в этом районе между селом и городом Невельском нет.
В выходные дни в регионе прошел циклон. Он принес на острова дожди и штормовой ветер.