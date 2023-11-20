19 ноября, 23:53

На юге Сахалина обвал сопки заблокировал автодорогу

На расчистку трассы отправили спецтехнику

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Обвал сопки произошел в Холмском районе на юге Сахалина, сообщили ТАСС в министерстве транспорта Сахалинской области.

"Обвал на участке трассы Холмск - Невельск, на расчистку отправлена спецтехника", - рассказал собеседник агентства.

По информации местных СМИ, сопка сползла рядом с селом Калинино. Грунт полностью перегородил проезжую часть. Объездного пути в этом районе между селом и городом Невельском нет.

В выходные дни в регионе прошел циклон. Он принес на острова дожди и штормовой ветер. 

Теги:
РоссияСахалинская область
© Информационное агентство ТАСС
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