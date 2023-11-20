20 ноября, 00:36

Опрос показал падение рейтинга правительства Японии до "опасной зоны" в 24%

Падение зафиксировано на фоне недовольства представленной премьером Фумио Кисидой экономической программой поддержки населения, а также череды отставок в правительстве

ТОКИО, 20 ноября. /ТАСС/. Рейтинг правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой упал до "опасной зоны", как в стране называют уровень поддержки ниже 30%, и составил 24%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой Yomiuri.

В опросах этого издания рейтинг правительств Японии, формируемых правящей Либерально-демократической партией (ЛДП), упал ниже черты в 30% впервые с 2012 года. Когда предшественник Кисиды на посту премьера Ёсихидэ Суга в сентябре 2021 года объявил о своей отставке, уровень поддержки его кабинета составлял 31%.

Падение уровня поддержки на 10 процентных пунктов по сравнению с предыдущим опросом, проведенным в октябре, и рост уровня неодобрения на 13 процентных пунктов, до 62%, зафиксированы на фоне недовольства представленной премьером экономической программой поддержки населения, а также череды отставок в правительстве. Так, экономические меры правительства не одобрили 66% респондентов, а 61% не одобрил решение о временном снижении на 40 тыс. иен (около $267) налоговых выплат за счет сокращения подоходного налога и налога на проживание. Говоря о причинах недовольства экономическими мерами, 44% участников опроса сказали, что это "похоже на предвыборные меры", а 25% отметили, что этого недостаточно для поддержки семей.

Кроме того, 13 ноября со скандалом в отставку подал парламентский заместитель министра финансов Японии Кэндзи Канда, который был уличен в систематической неуплате налогов. До него еще два парламентских замминистра были вынуждены уйти из-за нарушений избирательного законодательства и скандала вокруг внебрачных связей. 68% участников опроса "Иомиури" считают, что это повлияет на управление правительством.

Касательно сроков пребывания на посту премьера, 52% участников опроса ответили, что Кисида может оставаться на посту главы правительства до сентября следующего года, когда в ЛДП пройдут выборы председателя партии, который возглавляет правительство с учетом большинства в парламенте. 33% респондентов хотят, чтобы премьер был заменен уже сейчас. 11% хотели бы, чтобы он оставался на посту главы правительства как можно дольше. Говоря о причинах недовольства правительством Кисиды, 47% участников опроса ответили, что не возлагают надежд на его политику, 18% не доверяют премьер-министру, а 15% считают, что ему не хватает лидерства.

Опрос проводился с 17 по 19 ноября, в нем приняли участие более 1 000 респондентов. 

Теги:
ЯпонияКисида, Фумио
© Информационное агентство ТАСС
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