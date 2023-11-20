В Приморье в 2024 году увеличат интенсивность мониторинга водных объектов

Количество населенных пунктов, в которых будут проводить наблюдение, вырастет в четыре раза

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября. /ТАСС/. Количество населенных пунктов Приморского края, в которых в 2024 году будет проводиться мониторинг водных объектов, вырастет в четыре раза. Их число увеличится с 67 до 282, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"В 2023 году мониторинг намечен на 94 участках водных объектов в 67 населенных пунктах. Стоимость контракта составила 2,6 млн рублей. В 2024 году планируется увеличить объем работ до 282 населенных пунктов, о которых есть информация, что они подвержены затоплениям, подтоплениям", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что работы проводятся для составления прогноза изменений состояния дна и берегов водных объектов, а также выявления территорий, на которых необходимо провести противопаводковые мероприятия в первую очередь. Также в рамках мониторинга обследуют состояние водоохранных зон и зон затопления, подтопления.

Приморский край почти ежегодно подвергается наводнениям как в период весеннего половодья, так и в другие теплые сезоны из-за сильных дождей. В этом году сильные дожди в Приморье шли на протяжении всего августа. За период непогоды в 28 муниципальных образованиях на территории 106 населенных пунктов были подтоплены 5 648 жилых домов, нарушено транспортное сообщение с 101 населенным пунктом. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.