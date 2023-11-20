20 ноября, 02:17

У берегов Камчатки прогнозируют волны высотой до 10 м

В регионе объявили штормовое предупреждение

ТАСС, 20 ноября. Опасные волны прогнозируют в акватории у Камчатки, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону. Объявлено штормовое предупреждение.

"В акватории Тихого океана и Берингова моря <...> ожидается опасное волнение высотой 8-10 м. Явление сохранится до середины дня 21 ноября", - говорится в сообщении.

На северо-восточном побережье Камчатки в районе поселков Апука и Корф ожидается размыв песчаных кос морской водой, затопление низменных участков. То же прогнозируется и на западном побережье Камчатки, в частности на участке Октябрьский - Устьевое. Там ожидается переливание песчаных кос морской водой, сопровождаемое сильным волнением в прибрежной зоне. 

Теги:
РоссияКамчатский край
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