Паромную переправу в пункте пропуска "Покровка" на границе с КНР заменят понтонным мостом

ХАБАРОВСК, 20 ноября. /ТАСС/. Грузо-пассажирский пункт пропуска "Покровка" на реке Уссури на границе с Китаем планируется модернизировать, заменив паромную переправу на понтонный мост. Об этом сообщил ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Георгий Мазунин.

"[В планах] замена работы паромной переправы между пунктами пропуска "Покровка" - "Жаохэ" на функционирование понтонного моста через реку Уссури в летний навигационный период", - сказал Мазунин, добавив, что это необходимо в связи с потенциальным расширением поставок из Китая различных категорий товаров народного потребления, в том числе с ввозом в РФ легковых автомобилей китайского производства.

Мазунин также отметил, что на территории Хабаровского края работает множество производителей пищевой продукции, ориентированных на экспорт в Китай. "В этой связи правительство края поддерживает выход предприятий региона на площадку электронных торгов уезда Жаохэ и прорабатывает вопрос расширения номенклатуры грузов, проходящих через пункты пропуска", - сказал министр.

По его словам, возобновление в прошлом году работы транспортного коридора Покровка - Жаохэ способствовало укреплению экономического сотрудничества и обмену товарами между Россией и Китаем. За летний сезон 2022 года грузопоток составил почти 2 тыс. тонн груза, в этом году поток перемещенных товаров увеличился и превысил 12 тыс. тонн в обоих направлениях.

В 2023 году после трехлетнего перерыва и снятия ковидных ограничений возобновилась и работа пассажирского речного сообщения по международным маршрутам Покровка - Жаохэ и Хабаровск - Фуюань. С 10 июня по этим направлениям перевезли 32 тыс. пассажиров.