20 ноября, 02:47

Пушилин вручил орден Дружбы главе Якутии Айсену Николаеву

Глава ДНР также выразил благодарность за восстановление Кировского

ЯКУТСК, 20 ноября. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев награжден орденом Дружбы в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе правительства Якутии.

"[Глава Донецкой Народной Республики] Денис Пушилин вручил Айсену Николаеву за укрепление сотрудничества между ДНР и Якутией региональные награды - орден Дружбы и юбилейную медаль, посвященную годовщине воссоединения Донецкой Народной Республики с Россией", - говорится в распространенном сообщении.

Вручая награды, Пушилин выразил жителям Якутии благодарность за восстановление Кировского. В конце мая 2022 года республика взяла шефство над городом, а в июне того же года было подписано соглашение о сотрудничестве.

Как сообщил Николаев в своем Telegram-канале, в ходе рабочей встречи с главой ДНР обсуждался план совместной работы, в частности, восстановление Кировского. "Уже полностью завершен объем, запланированный на этот год, разработан мастер-план развития города до 2035 года. Нами утвержден план работ на 2024 год, который включает ремонт 46 объектов, в том числе 8 многоквартирных домов, детского сада №16 и музыкальной школы, 14 объектов ЖКХ. Кроме того, будут проведены работы по освещению улиц и ремонту дорожного полотна", - написал он.

По данным правительства Якутии, работы по восстановлению Кировского начались в мае 2022 года, за это время в подшефном городе были восстановлены 52 объекта городской инфраструктуры, в том числе несколько школ, больница, многоквартирные дома, отремонтированы несколько улиц и парк. 

Теги:
РоссияНиколаев, Айсен СергеевичПушилин, Денис ВладимировичРеспублика Саха (Якутия)ДНР
© Информационное агентство ТАСС
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