В Москве ожидаются облачная погода и до 7 градусов мороза

Атмосферное давление составит примерно 748 мм ртутного столба

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица и температура воздуха до минус 7 градусов прогнозируются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет минус 5 - минус 7 градусов, в ночь на вторник - до минус 9 градусов.

Ветер северо-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит примерно 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура воздуха будет колебаться в пределах минус 3 - минус 8 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 11 градусов.