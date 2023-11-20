20 ноября, 03:02

Вильфанд прогнозирует морозную и солнечную погоду в Москве с 21 ноября

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Мороз, солнце и небольшой снег прогнозируются в столице с 21 ноября. Эта погода будет напоминать иллюстрацию к стихотворению "Зимнее утро" Александра Пушкина, однако большого количества снега пока ожидать не стоит, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас наблюдается "полупушкинская" погода - мороз есть, солнце тоже, а вот снега нет. Но по-настоящему "пушкинская" погода придет со вторника, когда выпадет небольшой снежок", - сказал он.

Однако, по словам Вильфанда, ожидать снегопадов не стоит. "Снег покроет землю на 1-2 сантиметра, то есть невероятных ковров, о которых писал Пушкин, еще не будет, но коврик снежный образуется. Глаз это будет радовать", - отметил он.

Заметный снег в Москве ожидается 24 ноября.

По словам Вильфанда, к концу недели 90% территории России будет покрыто снегом. "Только Южный и Северо-Кавказский федеральные округа будут без него", - отметил метеоролог, добавив, что в настоящее время снежный покров установился на 80% территории страны. 

Теги:
РоссияВильфанд, Роман МенделевичМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация