Вильфанд прогнозирует морозную и солнечную погоду в Москве с 21 ноября

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Мороз, солнце и небольшой снег прогнозируются в столице с 21 ноября. Эта погода будет напоминать иллюстрацию к стихотворению "Зимнее утро" Александра Пушкина, однако большого количества снега пока ожидать не стоит, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас наблюдается "полупушкинская" погода - мороз есть, солнце тоже, а вот снега нет. Но по-настоящему "пушкинская" погода придет со вторника, когда выпадет небольшой снежок", - сказал он.

Однако, по словам Вильфанда, ожидать снегопадов не стоит. "Снег покроет землю на 1-2 сантиметра, то есть невероятных ковров, о которых писал Пушкин, еще не будет, но коврик снежный образуется. Глаз это будет радовать", - отметил он.

Заметный снег в Москве ожидается 24 ноября.

По словам Вильфанда, к концу недели 90% территории России будет покрыто снегом. "Только Южный и Северо-Кавказский федеральные округа будут без него", - отметил метеоролог, добавив, что в настоящее время снежный покров установился на 80% территории страны.