20 ноября, 03:22,
обновлено 20 ноября, 03:42
Палестино-израильский конфликт

МЧС РФ доставит очередную партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа

Посольство РФ в Египте/ ТАСС
© Посольство РФ в Египте/ ТАСС

В пакет помощи войдут генераторы, одежда, продукты и другое, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. МЧС России доставит 27 тонн гуманитарной помощи населению Газы, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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"Самолет Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел с международного аэропорта Махачкалы имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана в аэропорт города Эль-Ариш. В составе груза генераторы, одежда, перевязочные материалы, продукты и детское питание общим весом порядка 27 тонн", - сказали в МЧС.

Рейс осуществляется по указанию президента РФ Владимира Путина и главы МЧС Александра Куренкова.

Ранее 18 ноября спецборт МЧС РФ доставил 30 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, в том числе матрасы, подушки, средства личной гигиены, продукты и детское питание. Всего российской стороной доставлено 190 тонн гуманитарной помощи. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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