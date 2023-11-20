МЧС РФ доставит очередную партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа

В пакет помощи войдут генераторы, одежда, продукты и другое, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. МЧС России доставит 27 тонн гуманитарной помощи населению Газы, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Самолет Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел с международного аэропорта Махачкалы имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана в аэропорт города Эль-Ариш. В составе груза генераторы, одежда, перевязочные материалы, продукты и детское питание общим весом порядка 27 тонн", - сказали в МЧС.

Рейс осуществляется по указанию президента РФ Владимира Путина и главы МЧС Александра Куренкова.

Ранее 18 ноября спецборт МЧС РФ доставил 30 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, в том числе матрасы, подушки, средства личной гигиены, продукты и детское питание. Всего российской стороной доставлено 190 тонн гуманитарной помощи.