20 ноября, 04:16

Япония завершила третий этап сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

Всего в ходе этого этапа было сброшено около 7,8 тыс. тонн

ТОКИО, 20 ноября. /ТАСС/. Компания Tokyo Electric Power, оператор японской АЭС "Фукусима-1", завершила третий этап сброса в океан очищенной от радиоактивных частиц воды, которая использовалась для охлаждения реакторов станции. Об этом сообщила японская энергетическая корпорация.

Каких-либо инцидентов в ходе осуществления третьего этапа сброса воды зафиксировано не было. Завышенного уровня содержания трития в морской воде в районе станции также не выявлено. Как и в ходе предыдущих этапов, со станции было сброшено порядка 7,8 тыс. тонн воды партиями, не превышающими 500 тонн в сутки. Ожидается, что четвертый этап стартует в начале 2024 года.

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС "Фукусима-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. Сейчас территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая через бреши вытекает с сильным радиоактивным заражением.

Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной воды. Эта операция растянется на 30-40 лет. Соответствующий процесс одобрен Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), однако вызывает недовольство некоторых стран, в первую очередь Китая.

Вода проходит очистку с помощью системы ALPS, однако по-прежнему содержит тритий, который не поддается удалению. Она также разбавляется морской водой. Предельная допустимая концентрация трития составляет 1,5 тыс. беккерелей на литр. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, подтверждают соответствие заданным параметрам. 

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