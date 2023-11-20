20 ноября, 04:34

Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Мэр Москвы отметил, что транспорт столицы отвечает высоким мировым стандартам

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником и поблагодарил их за вклад в развитие столицы. Он отметил, что столичный транспорт отвечает высоким мировым стандартам.

"Поздравляю с Днем работника транспорта! Современная Москва - один из самых удобных для жизни мегаполисов. В этом огромная заслуга столичного транспорта, отвечающего высоким мировым стандартам", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в любую погоду более 200 тыс. специалистов делают поездки по городу комфортными, безопасными и быстрыми. "Как результат москвичи доверяют московскому транспорту, который продолжает динамично развиваться", - отметил мэр.

Собянин напомнил, что в 2023 году была полностью запущена Большая кольцевая линия (БКЛ) метро, открыты МЦД-3 и МЦД-4. Впервые в России станция метро была открыта у аэропорта Внуково. Спустя 20 лет вновь начал курсировать регулярный речной транспорт - уникальные электрические суда российского производства. "Хорошими темпами обновляется подвижной состав городского транспорта, Москва - лидер в Европе по числу инновационных электробусов", - подчеркнул Собянин.

Мэр также выразил благодарность сотрудникам транспортного комплекса "за высокий профессионализм, добросовестный труд, большой вклад в развитие столицы и повышение качества жизни москвичей". "Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе", - заключил он. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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