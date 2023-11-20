Армия Израиля потребовала извинений от Би-би-си за репортаж о больнице "Аш-Шифа"

Телеканал сообщал об отсутствии доказательств использования больницы боевиками ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер потребовал извинений от британской вещательной корпорации Би-би-си за материалы, в которых телеканал сообщал об отсутствии доказательств использования больницы "Аш-Шифа" боевиками радикального палестинского движения ХАМАС.

Он указал, что израильские военные обнаружили под больницей 50-метровый тоннель с укрепленной бронедверью, а также огнестрельное оружие, средства связи и РПГ. "Министерство здравоохранения ХАМАС лгало и отрицало то, что ХАМАС злоупотребляет использованием больницы. Ожидаем того, что Всемирная организация здравоохранения осудит это", - указал он. "Извинится ли мировая служба Би-би-си? Скажет ли [редактор международной службы Би-би-си] Джереми Боуэн, что я ошибался?" - заявил Лернер.

На прошлой неделе редактор Би-би-си Боуэн опубликовал материал, в котором подверг сомнению наличие у ЦАХАЛ доказательств того, что в больнице "Аш-Шифа" располагался штаб ХАМАС. Кроме того, он указал, что журналисты не могут свободно перемещаться по сектору Газа, а те из них, кто находится там, вынуждены работать под наблюдением израильских военных.

Ранее Армия обороны Израиля опубликовала видео с камер наблюдения больницы "Аш-Шифа", на котором запечатлены боевики радикального палестинского движения ХАМАС и заложники. По данным израильских военных, заложниками являются граждане Непала и Таиланда, похищенные с территории Израиля. Одного из заложников транспортировали на носилках, так как у него была кровоточащая рана в правом боку.

Армия обороны Израиля начала утром 15 ноября штурм больницы "Аш-Шифа", где, по данным военных, располагался основной командный штаб движения ХАМАС. ЦАХАЛ заявил, что под зданием больницы есть несколько подземных комплексов и туннель, где могут укрываться около 200 радикалов и содержатся заложники, похищенные 7 октября. 17 ноября американская газета The New York Times сообщала, что израильские военные не разрешили журналистам осмотреть больницу "Аш-Шифа" и опросить ее пациентов и медперсонал. Свое решение они объяснили тем, что в "Аш-Шифе" могут укрываться бойцы ХАМАС.