В Хабаровском крае планируют готовить гидов для туристов со знанием китайского языка

Глава региона Михаил Дегтярев сообщил, что специалистов будут обучать на базе Тихоокеанского государственного университета

ХАБАРОВСК, 20 ноября. /ТАСС/. Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ) в Хабаровске подготовит квалифицированных экскурсоводов для китайских туристов, сообщил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале по итогам заседания президиума регионального правительства, где рассматривались итоги летнего туристического сезона на китайском направлении.

"Важна и компетентность гидов. Для этого на базе кафедры "Востоковедение" ТОГУ начинаем подготовку экскурсоводов со знанием китайского языка. Именно они уже в навигацию-2024 будут сопровождать тургруппы", - написал Дегтярев.

Он отметил, что туротрасль региона переживает масштабную перезагрузку. По данным Росстата, за девять месяцев этого года единый туристский поток составил 993 тыс. поездок. Хабаровский край на 28-м месте в России и на втором в Дальневосточном федеральном округе. В доковидный период фактически каждый второй иностранный гость региона был из КНР. Путешествия китайских туристов в Россию восстановились спустя три ковидных года - с 1 августа по электронным визам, а в безвизовом режиме - с 21 сентября.

"Сегодня важно стимулировать именно въездной туризм. Здесь нам нужно обратить внимание на то, чтобы гости из КНР обслуживались и приносили доход абсолютно прозрачному бизнесу, который платит налоги в бюджет Хабаровского края. Поэтому поручил профильному министерству пристально следить за нашими предпринимателями, которые работают с китайскими туристами. Пользу от этой деятельности должны ощущать все, кто работает в этой и смежных сферах", - добавил губернатор.

Хабаровские компании разработали авторские программы. Дегтярев отметил необходимость организации для китайских туроператоров промо-туров для демонстрации возможностей края в промысловом туризме, экологических турах. "Параллельно необходимо наращивать продвижение края на китайском рынке, в том числе в интернет-пространстве. Особенно в социальных сетях", - написал глава. Регион уже представлен на популярных площадках Китая.