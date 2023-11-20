Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Президент Белоруссии отметил вклад предстоятеля РПЦ в поддержание межконфессионального диалога

МИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения, отметив его вклад в поддержание равноправного межконфессионального диалога. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Весь мир проходит нелегкие испытания, и миллионы верующих остро нуждаются в мудром слове, молитвенной и отеческой помощи своего патриарха, чтобы укрепить веру и не сбиться с истинного пути", - говорится в поздравлении.

Лукашенко отметил, что патриарх в полной мере дает им ту духовную пищу, которая сейчас жизненно необходима: открывает новые приходы, отстаивает древние традиции христианства, защищает стремления народов к добру и справедливости, поддерживает "равноправный межконфессиональный и межрелигиозный диалог".

Глава государства выразил уверенность в том, что православие и общие нравственные ценности, на страже которых твердо стоит патриархат, и далее будут объединять братские народы Белоруссии и России.

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. В 1969 году он был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. На экстренном заседании Священного синода Русской православной церкви 6 декабря 2008 года в связи со смертью Патриарха Московского и всея Руси Алексия II митрополит Кирилл был избран местоблюстителем патриаршего престола. Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла 16-м Патриархом Московским и всея Руси. 1 февраля в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация.