В Приморье ученые выявили десять семейных линий у дальневосточного леопарда

В пресс-службе национального парка "Земля леопарда" отметили, что особая ценность данных заключается в открытии новых возможностей для изучения изменений внутри популяции на протяжении поколений

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября. /ТАСС/. Научные сотрудники национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае выявили 10 линий семейного древа самой редкой крупной кошки - дальневосточного леопарда, сообщает пресс-служба национального парка.

"Ученые "Земли леопарда" изучили родственные связи внутри популяции дальневосточного леопарда и составили генеалогическое древо для более чем 100 самых редких в мире больших кошек. Дальнейший анализ "семейной хроники" показал, что древо разветвляется на десять отдельных линий, самая большая из которых включила сразу три поколения леопардов. Особая ценность данных в том, что они открывают новые возможности для изучения изменений внутри популяции на протяжении поколений", - говорится в сообщении.

Источником для анализа стал огромный массив данных фотомониторинга, собранных "Землей леопарда" с 2013 по 2023 годы. Как пояснили ТАСС в пресс-службе, родство прослеживалось с помощью генетических исследований, а именно по совместным фотографиям леопардов. Поскольку это одиночные животные, если в кадре больше одного леопарда, то это всегда члены одной семьи: либо самка с самцом, либо самка с детенышами.

"Так, за время исследований ученым удалось обнаружить ряд интересных фактов. Например, анализ данных о самке под номером Leo 101F и ее выводках показал необычную "гендерную" разницу между кошками. Котенок из ее первого выводка - самка - осталась на материнском участке. А котенок из следующего - Leo 252M по имени Мартин Фьерро - ушел за 70 км от места своего обитания с матерью, заняв новый участок, где леопардов не видели десятилетиями", - уточняется в релизе.

В начале 2000-х годов в мире насчитывалось около 35 особей этого хищника, дальневосточный леопард находился на грани исчезновения. Благодаря открытию в 2012 году национального парка "Земля леопарда" популяцию удалось значительно увеличить. Сейчас здесь обитает более 125 взрослых особей.