20 ноября, 05:45

В Москве льготу по оплате ЖКУ и связи теперь можно оформить только онлайн

Статус и результат рассмотрения заявления будут доступны в личном кабинете на портале mos.ru

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Льготу по оплате жилищно-коммунальных услуг и связи в Москве теперь можно только онлайн на портале mos.ru. Срок рассмотрения заявки составит пять рабочих дней, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Оформить льготу по оплате жилья, коммунальных услуг и услуг связи теперь можно только в электронном виде на портале mos.ru. Статус и результат рассмотрения заявления будут доступны в личном кабинете".

Уточняется, что срок рассмотрения заявки составляет пять рабочих дней. Для получения услуги нужна полная учетная запись на портале. Для оформления льготы надо зайти в раздел "Социальная поддержка" и выбрать услугу "Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ и услуг связи". После этого заполняется заявление, в котором нужно указать данные заявителя или его законного представителя, код плательщика и номер квартиры, и прикрепить требуемые документы. Отмечается, что если льгота уже назначена и отображается в едином платежном документе, повторно оформлять заявление не нужно. Также заполнить и подать заявление можно на компьютере в зоне электронных услуг в центрах "Мои документы" самостоятельно или с помощью сотрудников. 

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