На юге Сахалина восстановили движение по автодороге после обвала сопки

На ликвидацию последствий отправили две спецмашины

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Проезд для всех видов транспорта по автодороге Невельск - Холмск на юге Сахалина восстановлен после обвала сопки в результате циклона, сообщается в Telegram-канале администрации Невельского района.

"Движение на автодороге Невельск - Холмск восстановлено", - говорится в сообщении.

В выходные дни в регионе циклон принес на острова сильные дожди и штормовой ветер. В результате непогоды 20 ноября в Холмском районе на юге Сахалина на автодорогу сошла часть сопки, грунт полностью перекрыл проезжую часть в районе села Калинино. На ликвидацию последствий обвала были отправлены две спецмашины.