20 ноября, 06:22

На юго-западе Москвы начали капремонт коллектора

Работы будут проводиться без разрытий и перекрытий дорожного движения

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт коллектора начался в Юго-Западном административном округе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В столице ведется планомерная работа по поддержанию в нормативном состоянии подземных коллекторов, их своевременный ремонт позволяет продлить срок безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. Начали капитальный ремонт коммуникационного коллектора, который обеспечивает энергоресурсами жилые дома, социальные объекты и административные здания районов Теплый Стан и Ясенево", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Отмечается, что работы будут проводиться без разрытий и перекрытий дорожного движения. Планируется восстановить водонепроницаемость и гидроизоляцию коллектора, сделать антикоррозийную защиту арматуры, обновить системы безопасности, а также провести некоторые другие работы. В сообщении добавляется, что общая протяженность коллекторов в столице составляет свыше 800 км. 

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