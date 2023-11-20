На юго-западе Москвы начали капремонт коллектора

Работы будут проводиться без разрытий и перекрытий дорожного движения

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт коллектора начался в Юго-Западном административном округе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В столице ведется планомерная работа по поддержанию в нормативном состоянии подземных коллекторов, их своевременный ремонт позволяет продлить срок безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. Начали капитальный ремонт коммуникационного коллектора, который обеспечивает энергоресурсами жилые дома, социальные объекты и административные здания районов Теплый Стан и Ясенево", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Отмечается, что работы будут проводиться без разрытий и перекрытий дорожного движения. Планируется восстановить водонепроницаемость и гидроизоляцию коллектора, сделать антикоррозийную защиту арматуры, обновить системы безопасности, а также провести некоторые другие работы. В сообщении добавляется, что общая протяженность коллекторов в столице составляет свыше 800 км.