У МЦК "Ростокино" в Москве открыли новую конечную станцию для электробусов

В здании обустроили комнаты отдыха для водителей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Новая конечная станция для электробусов, которая обслуживает маршрут т14, открылась на проспекте Мира у МЦК "Ростокино", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Новая станция у МЦК "Ростокино" обслуживает электробусы на северо-востоке и востоке Москвы. В здании обустроены комнаты отдыха для водителей - для нас важен их комфорт, так как от их самочувствия во многом зависит безопасность поездок", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

По его словам, на территории конечной станции площадью 5,1 тыс. кв. м расположены три ультрабыстрые зарядные станции и здание для водителей. Станция обслуживает маршрут, на котором работают 15 электробусов. В среднем в будний день на них совершаются более 7 тыс. поездок, в будущем здесь начнут проходить и другие маршруты.