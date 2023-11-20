20 ноября, 06:26

У МЦК "Ростокино" в Москве открыли новую конечную станцию для электробусов

В здании обустроили комнаты отдыха для водителей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Новая конечная станция для электробусов, которая обслуживает маршрут т14, открылась на проспекте Мира у МЦК "Ростокино", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Новая станция у МЦК "Ростокино" обслуживает электробусы на северо-востоке и востоке Москвы. В здании обустроены комнаты отдыха для водителей - для нас важен их комфорт, так как от их самочувствия во многом зависит безопасность поездок", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

По его словам, на территории конечной станции площадью 5,1 тыс. кв. м расположены три ультрабыстрые зарядные станции и здание для водителей. Станция обслуживает маршрут, на котором работают 15 электробусов. В среднем в будний день на них совершаются более 7 тыс. поездок, в будущем здесь начнут проходить и другие маршруты. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация