20 ноября, 06:34

Володин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Председатель Госдумы отметил вклад предстоятеля Русской православной церкви в сохранение межрелигиозного мира

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения, отметив его вклад в сохранение и поддержание межрелегиозного мира. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

"Посвятив свою жизнь пастырскому служению, вы многое делаете для укрепления межнационального и межрелигиозного мира и согласия, сохранения традиционных ценностей, упрочения нравственных основ нашего общества", - говорится в поздравлении.

Володин подчеркнул, что мудрость патриарха, его внимательное и чуткое отношение к людям заслуживают "глубокого уважения".

Председатель Госдумы также пожелал Патриарху здоровья, благоденствия и всего самого доброго.

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. В 1969 году он был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. На экстренном заседании Священного синода Русской православной церкви 6 декабря 2008 года в связи со смертью Патриарха Московского и всея Руси Алексия II митрополит Кирилл был избран местоблюстителем патриаршего престола. Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла 16-м Патриархом Московским и всея Руси. 1 февраля в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияКирилл (патриарх)
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